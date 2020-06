Stade Rennais – Mercato : un tournant dans les 48 heures pour Salisu ?

true

Mohamed Salisu, le défenseur de Valladolid, reste convoité par le Stade Rennais. Avec des avancées concrètes dans les jours à venir.

Entre le Stade Rennais et Mohamed Salisu, la relation est déjà tumultueuse. Après l’annonce d’un transfert quasiment conclu, puis de contacts quasiment rompus, le dossier n’en finit pas de connaître des rebondissements.

Sur l’antenne de RMC, Florian Maurice a confirmé que malgré la préférence du joueur pour la Premier League, le club breton avait toujours sa chance. « Salisu, on a entamé des démarches, on est toujours en contact avec le club et l’entourage du joueur », a déclaré le directeur technique du Stade Rennais.

Une affirmation confirmée par les informations de Manu Lonjon dans son émission ManuTime. Selon le journaliste, une entrevue est prévue entre Florian Maurice et le représentant de Salisu entre « ce soir et jeudi soir ». La réunion de la dernière chance pour conclure le dossier alors que l’accord avec Valladolid est déjà ficelé ?