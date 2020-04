true

Depuis quelques semaines, la presse espagnole s’emballe sur l’envie du Real Madrid de recruter Eduardo Camavinga.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Stade Rennais avant que le championnat soit mis en stand-by, Eduardo Camavinga est une pépite qui fait saliver les plus grands. Au point même que le quotidien espagnol Marca a fait sa Une sur le jeune milieu du club breton, pourchassé par le Real Madrid.

Encore faut-il que le club merengue fasse de la place à Camavinga si celui-ci finissait par débarquer à Madrid. L’entrejeu est déjà peuplé et selon As, un des partants potentiels, Luka Modric, aurait clairement l’intention de respecter son contrat jusqu’à son terme, et donc rester une saison supplémentaire.

Une décision qui ne devrait pas faire les affaires de Camavinga. Encore que… D’après AS, Luka Modric aurait conscience que son rôle pourrait évoluer la saison prochaine, notamment face à concurrence. Le milieu croate aurait assuré qu’il était tout à fait disposé à se mettre de côté, et à favoriser l’éclosion d’une jeune concurrence. De quoi promettre au prodige du Stade Rennais de disposer d’un tuteur de luxe avec le Ballon d’Or 2018 ?