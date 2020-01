Stade Rennais – Mercato : une cible estivale fonce vers la Ligue 1 !

true

En quête perpétuelle d’un latéral gauche, le Stade Rennais s’était positionné à la toute fin de Mercato d’été 2019 sur le latéral Naoufel Khacef (NA Hussein Dey, 22 ans). Un dossier que les Bretons n’avaient finalement pas pu mener à terme du fait d’un imbroglio avec l’ancien agent du joueur.

Six mois plus tard, l’international Espoir algérien – dont le contrat expire en juin 2021 – devrait bel et bien rejoindre l’Hexagone… mais pas pour aller vers Rennes qui a rayé son nom des tablettes suite à l’échec de son premier transfert.

Naoufel Khacef vers le SCO Angers ou Amiens ?

Si l’on en croit « RMC Sport », Khacef – qui pense que la Ligue 1 peut l’amener en équipe nationale A – aurait été proposé à de nombreux clubs de l’élite. Deux se seraient manifestés, un aurait même formulé une offre concrète. Le site internet de la radio n’a pas l’identité du club en question. On sait simplement qu’il ne s’agit pas de l’OM, à qui le jeune Fennec a bien été proposé mais dont la quête d’une doublure à Jordan Amavi n’est toujours pas vu comme prioritaire.

Sur cette fin de Mercato, trois clubs cherchent activement des latéraux gauches : le FC Nantes, le SCO Angers et le SC Amiens. Il est cependant peu probable qu’il s’agisse des Canaris, les Jaune et Vert ciblant en priorité un profil polyvalent capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite (Naoufel Khacef est un pur latéral gauche).