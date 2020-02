Stade Rennais – Nîmes (2-1) : allant, état physique… Stéphan est rassuré pour le sprint final

true

Ce dimanche, le Stade Rennais a repris sa marche en avant en battant le Nîmes Olympique (2-1) au terme d’une rencontre disputée. Même si ses Rouge et Noir ont bénéficié d’une supériorité numérique pour s’imposer à la 89e minute, Julien Stéphan ne boudait pas son plaisir.

« Il y a eu beaucoup d’allant, beaucoup d’entrain, les circonstances de la deuxième période nous ont amené à jouer une attaque-défense pendant 35 minutes. À force de pousser, de mettre des joueurs en haut, avec plus d’offensifs sur le terrain, on espérait pouvoir remporter le match. On a su concrétiser une archidomination. C’est pour nous un sentiment très positif de prendre ces trois points, très encourageant aussi de continuer à être insistant pour faire tourner les matchs en fin de rencontre », a glissé le coach rennais.

Parmi ses grosses satisfactions, celle de voir son équipe retrouver un second souffle : « On avait plus de gaz que les semaines passées, mais je pense qu’on peut en retrouver plus. Notre deuxième période a montré qu’on était conquérant. Ce qui est satisfaisant c’est d’avoir repris deux points sur Monaco, trois sur Montpellier et d’avoir creusé un petit écart ».