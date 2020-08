Stade Rennais, OL, Real Madrid – Mercato : un club allemand mise gros sur Badiashile, Monaco refuse !

true

Sur les tablettes du Stade Rennais, Benoit Badiashile est convoité par le Bayer Leverkusen. Le club allemand a offert 25 millions d’euros à l’AS Monaco.

Tous les deux à la recherche d’un défenseur central cet été, le Stade Rennais et l’OL ont coché le nom de Benoit Badiashile. À 19 ans, le stoppeur de l’AS Monaco est un des plus grands espoirs du football européen à son poste.

Sous contrat jusqu’en 2024 sur le Rocher, Badiashile sort d’une première saison professionnelle prometteuse. La saison passée, l’international français moins de 19 ans a participé à 16 rencontres de Ligue 1. Ses prestations ont tapé dans l’oeil sur le territoire nationale mais aussi à l’étranger. Le Real Madrid garde un oeil attentif sur sa progression. Dernièrement, le Bayer Leverkusen s’est montré le plus pressant pour s’attacher ses services. .

Selon Foot Mercato, le club allemand a même dégainé une grosse offre pour faire plier les Monégasques. Les pensionnaires de la BayArena ont récemment formulé une offre de 25 millions d’euros aux dirigeants asémistes pour acquérir Badiashile.

Sans hésitation, la proposition a été refusée par l’AS Monaco. Pour son défenseur, le club de la Principauté attend la coquette somme de 30 millions d’euros. À ce montant, le Stade Rennais et l’OL sont déjà hors de la course. Reste désormais à connaître la position du Bayer Leverkusen pour Badiashile. Pour l’heure, les discussions se poursuivent entre le dernier 4e de Bundesliga et le natif de Limoges.