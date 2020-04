Stade Rennais : Olivier Létang replonge dans un délicieux souvenir

false

L’ancien président du Stade Rennais, Olivier Létang, est revenu pour Ouest-France sur les coulisses de la victoire en Coupe de France il y a un an.

Il n’est plus, depuis quelques semaines, l’homme fort du Stade Rennais. Remercié par la famille Pinault, Olivier Létang a donc quitté le SRFC, remplacé par Nicolas Holveck à la présidence du club. Ce qui, de toute évidence, n’empêche pas celui qui a obtenu un titre majeur avec le Stade Rennais de (re)plonger dans la malle à souvenirs.

Au travers d’un long entretien accordé à Ouest-France, Létang est ainsi revenu sur la victoire en Coupe de France, il y a un an, obtenu aux dépens du PSG. De toute évidence, le moment est gravé.

« Beaucoup de fierté de ramener à Rennes un trophée un demi-siècle après le dernier… je n’étais pas né ! »

« Il y a beaucoup d’émotions difficiles à cacher, beaucoup de fierté de ramener à Rennes un trophée un demi-siècle après le dernier… je n’étais pas né ! Mais le plus beau trophée est de voir toute cette communauté, toutes ces personnes qui rient, pleurent, chantent, crient, se prennent dans les bras. Le football est le meilleur créateur de lien social populaire. En arrivant, j’avais dit que je voulais redonner de la fierté à un club qui était raillé et ce trophée était le symbole de tout cela(…)Et il y a la partie invisible que personne ne voit. Tout le travail au quotidien le jour, la nuit avec les équipes du club, tous ceux et celles que l’on ne voit pas mais qui donnent beaucoup et sans qui ces résultats auraient été impossibles.

Des joueurs, des hommes avec lesquels nous sommes liés à jamais et qui ont été formidables. Tous ceux et celles qui ont adhéré et qui ont été récompensés. Nous avons vécu des moments uniques que beaucoup pensaient impossibles. Cela a été un parcours avec des étapes. Cela ne se construit pas en un jour. »