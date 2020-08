Stade Rennais : Olivier Létang se voit proposer un retour par la grande porte !

true

Olivier Létang (ex-Stade Rennais) aurait été sondé par des présidents de Ligue 1 pour devenir le nouveau DG de la LFP.

La crise sanitaire du coronavirus a révélé un gros problème de gouvernance au niveau du football français. Peu écoutée, pas assez charismatique, Nathalie Boy de la Tour n’a pas été en mesure de s’imposer face à la cacophonie de visions chez les clubs et cela a conduit à un arrêt prématuré de la Ligue 1.

Le 10 septembre prochain, la présidente de la LFP devrait laisser son fauteuil et il en sera sans doute de même pour son directeur général Didier Quillot. En quête d’un nouvel attelage plus charismatique, les clubs de L1 et de L2 travaillent au corps les candidats potentiels (Denisot, Martel, Seydoux, Labrune, etc.) et c’est désormais Christophe Chenut, ex directeur du groupe L’Equipe et ex président du Stade de Reims, qui fait figure de premier choix.

Pour l’assister avec un rôle de directeur général, une nouvelle idée a récemment germé selon « L’Equipe » : celle de relancer Olivier Létang, sans club depuis son limogeage de la présidence du Stade Rennais en début d’année. Plusieurs présidents dont Bernard Caïazzo lui auraient demandé d’endosser le costume aux côtés de Christophe Chenut dont il est proche et qu’il a côtoyé à ses débuts à Reims.