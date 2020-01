true

La rencontre Stade Rennais – OM de ce vendredi soir (20h45) pourrait bien être l’occasion d’une chaude empoignade entre deux « ennemis intimes » de Ligue 1. En effet, il est de notoriété publique que M’Baye Niang, l’attaquant breton, et Valentin Rongier, le milieu marseillais, ne s’apprécie guère. Un vestige de la querelle de clocher entre Rennes et le FC Nantes. Querelle qui devrait d’ailleurs se retranscrire dans l’accueil réservé par le Roazhon Park à Valentin Rongier.

Rongier – Niang, duel de mots sur les réseaux sociaux

En même temps, l’ancien capitaine des Canaris l’a bien mérité. Valentin Rongier avait allumé la première banderille à l’été 2017 en chambrant Rennes sur les réseaux sociaux : « Coucou les Rennais », avait-il écrit, postant une photo de chèvres. Si Niang n’était pas encore Rouge et Noir à l’époque, cette épisode l’avait marqué au point de démarrer une guerre à l’automne 2018 après avoir battu Nantes en Coupe de la Ligue. « Bon retour Rongier, salut petit poussin », avait-il écrit sur Instagram.

Ensuite, c’est plutôt Niang qui avait entretenu la flamme après la victoire rennaise en Coupe de la Ligue. « Rongier, je t’avais oublié. Je ne voulais pas t’accorder d’importance mais il m’est revenu aux oreilles qu’en cas de défaite tu allais m’allumer. Peut-être que c’est trop tard pour toi, ç’a a été aux tirs au but, mais au final, on l’a remporté. Gros bisous, mon poussin ». Quand on sait que M’Baye Niang est une priorité de Marseille pour l’été prochain, cette drôle de rivalité prend une tournure encore plus cocasse…