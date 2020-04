Stade Rennais, Real Madrid : Camavinga annoncé comme un Mbappé en Espagne

true

L’intérêt grandissant du Real Madrid pour le milieu du Stade Rennais Eduardo Camavinga pousse forcément l’Espagne à se pencher sur lui.

Une nouvelle fois, ce mercredi, Eduardo Camavinga a fait la Une de la presse espagnole. Dans les colonnes de AS, le coach du Stade Rennais Julien Stéphan a même assuré que son joueur avait la carrure pour devenir un joueur du Real Madrid.

De quoi intéresser au plus haut point les Espagnols pour saisir le talent du prodige rennais. Et c’est le journaliste français Frédéric Hermel qui, dans le cadre d’un édito sur AS, s’est chargé de le présenter plus précisément. Avec une comparaison qui fait forcément briller les yeux.

Pour le journaliste, Camavinga est tout simplement le « Mbappé du milieu de terrain ». Rappelant que le milieu rennais a été encore plus précoce que l’attaquant du PSG pour débuter en Ligue 1 à 16 ans, 4 mois et 27 jours, Hermel décrit aussi « un milieu de terrain polyvalent avec de grandes qualités techniques et une vivacité extraordinaire ». De quoi forcément donner envie aux observateurs du Real Madrid…