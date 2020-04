Stade Rennais, Real Madrid – Mercato : Camavinga a un talent unique en Europe

true

La jeune pépite du Stade Rennais, annoncée au Real Madrid, n’a pas d’équivalents en Europe au niveau d’un domaine bien précis : les tacles.

Pogba et Camavinga cet été : c’est ce que préparerait le Real Madrid ! Concernant Eduardo Camavinga, les Merengue seraient prêts à formuler une offre comprise entre 60 et 70 M€. Un tarif qui fera forcément réfléchir le néo-président du Stade Rennais Nicolas Holveck, pas sûr de pouvoir obtenir un tel montant en 2021 quand son milieu de terrain arrivera à un an du terme de son bail.

64 – Eduardo Camavinga a réussi 64 tacles en Ligue 1 2019/20, plus que tout autre milieu de terrain des 5 grands championnats européens. Joyau 🔴⚫️.@staderennais @ecama10 #AskOptaJean https://t.co/NR3g6BUGEb — Optajean (@OptaJean) April 22, 2020

Pas insensible à l’attrait du Real, Eduardo Camavinga serait cependant prêt à rester un an de plus en Bretagne… Mais plutôt dans l’hypothèse d’une qualification de son club pour la prochaine Ligue des Champions.

Si le Real est près à miser une telle somme sur le jeune milieu, c’est que celui-ci a montré depuis ses débuts dans l’élite cette saison qu’il avait tout d’un grand. Une stat en atteste puisqu’Opta révèle qu’à tout juste 17 ans, le Breton est le milieu de terrain qui a réussi le plus de tacles (64) cette saison en Europe.