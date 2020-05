Stade Rennais, Real Madrid – Mercato : Camavinga déjà prêt pour le grand saut ?

true

Sur le plateau du Canal Football Club, hier, Habib Beye n’a pas tari d’éloges sur Eduardo Camavinga, le prodige du Stade Rennais, dans le viseur du Real Madrid.

Avec sa 3e place en L1 synonyme de qualification pour les préliminaires de la Ligue des champions, le Stade Rennais devrait pouvoir retenir Eduardo Camavinga une saison de plus, malgré l’intérêt du Real Madrid. Mais selon Habib Beye, la pépite pourrait avoir tout à gagner à faire le grand saut dès cet été…

« Camavinga peut aller au Real où il y a 60 matches par saison, a soutenu l’ancien marseillais hier au CFC. La seule rupture qu’il peut avoir, c’est le temps de jeu, mais dans un club comme le Real, il jouerait au moins la moitié des matches. Et 30 matches au Real, c’est plus enrichissant que 40 matches ailleurs. Ce joueur, c’est un crack, et à son poste il a une qualité en plus : c’est un créateur d’espaces. »