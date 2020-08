Stade Rennais, Real Madrid – Mercato : Camavinga donne une réponse définitive sur son avenir

true

Alors que sa saison remarquable lui ouvre les portes des plus grands clubs, le milieu du Stade Rennais Eduardo Camavinga ne compte pas partir.

Parmi les grands artisans de la saison réussie du Stade Rennais qui les mène désormais en Ligue des champions, Eduardo Camavinga est évidemment en tête de liste. Le prodige de 17 ans a rayonné sur la Ligue 1 au point d’en devenir d’ores et déjà une valeur sûre. Avec une maturité impressionnante qui n’a échappé à personne en Europe.

Tous les grands clubs ont un œil sur le prodige rennais et notamment le Real Madrid, très intéressé. Mais comme il l’a confié à la Chaîne Telefoot, Eduardo Camavinga se veut très philosophe face aux différentes rumeurs de transfert. « Franchement ça me fait rien du tout. C’est le football, il faut s’y préparer. Dans le football, il y a des rumeurs. Des choses vraies, des choses fausses. Et il ne faut pas trop y prêter attention. »

Surtout, le milieu rennais a précisé les choses de manière très claire. « Je suis rennais. Il me reste des années de contrat et je suis heureux d’être rennais aujourd’hui », a d’abord assuré Camavinga quand la question du Mercato lui a été posée. Avant de conclure d’un définitif « je serai rennais cette saison » qui ne laisse absolument aucune place au doute. Une belle nouvelle pour le club breton et ses supporters.