Stade Rennais, Real Madrid – Mercato : Holveck est catégorique sur l’avenir de Camavinga

Présent en conférence de presse ce lundi, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a clarifié la situation d’Eduardo Camavinga, pisté par le Real Madrid.

Eduardo Camavinga au Real Madrid, ce ne sera pas pour cet été. Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, l’a confirmé en conférence de presse ce lundi : la pépite ne quittera pas la Bretagne. C’est bien avec son club formateur que le milieu de terrain évoluera cette saison.

« Il sera parmi nous la saison prochaine »

« Pour l’instant, on a perdu aucun des joueurs qu’on souhaitait conserver. Tous les joueurs sont là et l y a aussi Steven Nzonzi, dont le prêt a été prolongé automatiquement, a expliqué Holveck. Il y a aussi le retour des blessés comme Jonas Martin ou Flavien Tait. Aujourd’hui, on n’est pas en retard dans nos plans. On a encore deux cibles prioritaires devant et derrière. Le fait d’être en Ligue des Champions fait qu’on ne se privera pas de se renforcer. Les prolongations font aussi partie des bonnes nouvelles à annoncer prochainement. Quant à Éduardo, il est parmi nous et ça fait partie des joueurs qui comptent dans l’effectif. Il sera parmi nous la saison prochaine ».