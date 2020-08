Stade Rennais : son départ de l’OL, sa méthode de travail… Florian Maurice fait le point

false

Au cours d’une longue interview accordée à L’Equipe, Florian Maurice est revenu sur son arrivée au Stade Rennais. Le directeur sportif a également détaillé sa méthode de travail et fait le point sur le mercato.

A 46 ans et après 11 onze ans passés à l’Olympique Lyonnais, Florian Maurice a choisi de relever un nouveau challenge en devenant le directeur sportif du Stade Rennais. Un départ forcément compliqué pour l’ancien attaquant des Gones, qui ne s’est pas vu proposer le poste de directeur sportif, lui qui était le responsable de recrutement depuis 2009. Pourtant, l’intéressé n’en veut pas à l’OL. « Je n’avais pas le titre mais je fonctionnais déjà de cette manière (comme un directeur sportif). Si on ne me l’a pas proposé, c’est qu’on ne m’en pensait pas capable. Je l’accepte totalement. Je n’ai pas de rancoeur vis-à-vis de l’Olympique lyonnais, ni envers le plus grand président français. Je respecte son choix d’avoir pris quelqu’un pour être directeur sportif », a-t-il confié lors d’un entretien téléphone accordé à L’Equipe.

Main dans la main avec Julien Stephan

Désormais homme fort du SRFC, Florian Maurice en a dit un peu plus sur son nouveau rôle et ses méthodes de travail. « Au début, les entraîneurs ne me demandaient pas forcément de caractéristiques particulières sur les joueurs. J’en proposais un maximum, puis le coach regardait. Aujourd’hui, j’estime qu’il est important que l’entraîneur et le club soient associés à tout ça. Il faut être main dans la main avec l’entraîneur pour ne pas se tromper. J’ai décidé de travailler avec Julien (Stéphan) de cette manière. Je lui ai demandé ce qu’il recherchait exactement pour qu’il puisse ensuite travailler dans les meilleures conditions », a-t-il expliqué.