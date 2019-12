Stade Rennais : Stéphan, Camavinga, objectifs… le bilan de Létang à la mi-saison

true

Le président du Stade Rennais Olivier Létang a pris du temps pour évoquer la première partie de saison dans les colonnes de L’Équipe. Morceaux choisis :

Stéphan a-t-il été en danger cette saison ?

« Notre relation est très bonne, on échange en permanence, sur tout. Je suis là pour l’aider et le soutenir, y compris dans des moments difficiles. J’ai choisi Julien, et ça fait partie des meilleures décisions que j’aie pu prendre depuis mon arrivée (2017). Je tiens d’ailleurs à préciser que je n’ai pas parlé avec un autre entraîneur, externe au club, pour le Stade Rennais.

Quel bilan du début de saison et qu’attendre de la suite ?

On peut considérer que c’est une première partie de saison réussie. On n’oublie pas qu’on a eu une période assez longue sans gagner (10 matches toutes compétitions confondues). On a su rester assez calmes parce qu’on était convaincus que quelque chose allait tourner positivement. L’objectif reste le même depuis deux ans : continuer à faire grandir le club et être en capacité de se qualifier régulièrement pour une compétition européenne.

Quel avenir pour Camavinga ?

J’ai déjà dit qu’on espérait qu’il reste avec nous pendant dix ans. Est-ce que ce sera possible ? Je ne sais pas. Notre objectif est de le conserver. C’est un garçon extrêmement rare. J’ai eu la chance d’en connaître deux, des cas uniques, avec Kylian Mbappé. Peut-on les comparer ? Je n’aime pas ça. L’objectif aujourd’hui avec Eduardo, c’est qu’il performe. Le reste, on verra plus tard. »