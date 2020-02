Stade Rennais : Stéphan ne veut plus perdre de temps avec la polémique Létang

true

Une semaine plus tard, le feu provoqué par le départ d’Olivier Létang semble bel et bien éteint au Stade Rennais. Si l’ancien président l’a ravivé hier en s’exprimant pour la première fois à Ouest-France, Julien Stéphan n’a pas cherché à aller au delà lors de sa conférence de presse de veille de match face à Reims samedi.

« Il faut regarder devant »

Questionné sur le climat actuel en Bretagne, l’entraîneur des Rouge et Noir a reconnu que celui-ci s’était un peu pacifié avec l’enchaînement des matches : « Il faut regarder devant. On a tellement d’objectifs intéressants à jouer qu’on a regardé les échéances qui arrivaient. Dès le week-end dernier, on s’est projeté sur le match de Belfort. Ensuite, on s’est tout de suite projeté sur Reims. Le plus important, c’est que le groupe reste sensibilisé sur cela pour qu’on puisse performer au maximum », a-t-il martelé dans des propos rapportés par « Ouest-France ».

Le discours était d’ailleurs très similaire chez son capitaine Damien Da Silva : « Le fait d’enchaîner les matches, fait que nous, joueurs professionnels, on n’a pas le temps de penser à autre chose. Et on se concentre aussi sur ce qu’on maîtrise, il y a beaucoup de choses qu’on ne maîtrise pas forcément. On doit se focaliser sur ce qu’on sait faire et qu’on peut faire, donc d’abord gagner des matches. » Don’t acte.