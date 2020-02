Stade Rennais : Stéphan réagit au départ de Létang… remplacé par le fils de Ruello ?

true

Incapable de battre Brest ce samedi lors du derby breton (0-0), le Stade Rennais fait du surplace depuis deux journées. Malgré tout, Julien Stéphan n’a pas franchi le stade de l’inquiétude, content du visage de son équipe malgré ce match sans but.

« Ce point nous permet de rester sur le podium. des équipes reviennent très fort. Le groupe est fantastique, donne tout ce qu’il peut. L’état d’esprit est remarquable. Autant j’étais déçu à la mi-temps de ne pas rentrer avec un but au moins d’avance. Autant sur la deuxième mi-temps, on ne mérite sans doute pas de gagner, même si Brest n’a pas été très dangereux », a analysé le technicien.

« Une décision de l’actionnaire, une décision que l’on doit respecter »

Forcément, la question de l’éviction de son président Olivier Létang a été posée. Stéphan a pu y répondre dans un premier temps : « Écoutez, c’est une décision de l’actionnaire, une décision que l’on doit respecter. C’est lui qui impulse la politique générale du club. On respecte ça. Ce n’était un secret pour personne que nos relations n’étaient pas toujours harmonieuses, pour autant, je ne peux pas oublier que c’est lui qui m’a donné la possibilité de me retrouver à ce poste-là. Voilà. Maintenant, on est obligés de regarder vers l’avant. En championnat et en Coupe de France, on a des échéances qui arrivent, qui sont très excitantes et intéressantes pour tout le monde. Moi, je suis un simple entraîneur et je dois me focaliser sur le terrain et sur les objectifs que l’on essaie de remplir ».

Pierre Ruello plaît à la famille Pinault

Alors qu’une deuxième question sur le sujet Létang est arrivé, le directeur de la communication rennais a essayé, à deux reprises sur deux relances des médias, de couper court aux réponses de Julien Stéphan. Sur l’une d’elles, Stéphan a rappelé que ce n’était pas lui qui avait pris la décision : « Moi, je suis un entraîneur, il ne faut pas m’accorder le pouvoir que je n’ai pas. Je suis l’entraîneur du Stade Rennais, je m’occupe de l’entraînement et de la compétition de l’équipe professionnelle ».

Par ailleurs, France Football annonce que le Stade Rennais pourrait miser sur Pierre Ruello pour remplacer Létang. Le fils de l’ancien président René Ruello plairaît à la famille Pinault, lui qui est notamment à la tête des hôtels et restaurants détenus par la famille.