Stade Rennais : Stéphan savoure la qualification en Ligue des Champions

true

Qualifié pour la phase de groupes de la C1, le Stade Rennais va découvrir la reine des compétitions européennes. Stéphan s’en réjouit d’avance.

En début de semaine, le Stade Rennais a pu fêter sa qualification pour la phase de groupes de la C1. Grâce aux performances en C3 de Manchester United, de l’Inter Milan, du Séville FC et du Shakhtar, tous déjà qualifiés pour la LDC, les Bretons ont composté leur ticket pour la C1.

Interrogé par Goal, Julien Stéphan, le coach du SRFC, a savouré cette incroyable performance. Pour la première fois de leur histoire, les Rouge et Noir vont jouer dans la cour des cadors européens. « On était ensemble avec certains joueurs, avec des salariés du club, à suivre le match ici. Cela devait être notre destin (sourire). On a fait basculer beaucoup de matchs à la 90ème, 91ème, 92ème ici pour finir troisième et on obtient cette qualification sur un but à la 88ème. Il y avait beaucoup de joie, de fierté. »

Troisième de la dernière Ligue 1, le Stade Rennais se veut ambitieux pour l’avenir. Julien Stéphan espère que ses ouailles profiteront pleinement de la Ligue des Champions pour acquérir de l’expérience. « On est contents pour l’actionnaire qui nous soutient depuis tant d’années. Les joueurs sont récompensés de leur super parcours. On est fiers parce que c’est une première, parce que l’on rentre dans l’Histoire, parce qu’on va vivre une expérience fantastique. Elle va forcément faire grandir le club. On sait où on met les pieds on connait la complexité de la Ligue des Champions. Mais, on devra croquer à pleines dents et donner le maximum pour donner une bonne image. »