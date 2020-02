Stade Rennais : succession de Létang, départs…ça bouge déjà à Rennes !

true

Ce fut une onde de choc, vendredi dernier, au Stade Rennais lorsque Olivier Létang, le président du club, au travers d’un lapidaire communiqué, annonça son départ. On le sait, celui qui avait ses armes au Stade de Reims, puis au PSG, a été débarqué par la famille Pinault, propriétaire du SRFC, qui, si l’on en croit l’Equipe, avait même décidé de le pousser dehors bien avant (mois de décembre) la parution du fameux communiqué.

Aujourd’hui, alors que l’intérim est occupé par Jacques Delanoë, le club breton travaille déjà à la succession. Et ça s’active. Ainsi, le quotidien sportif avance plusieurs noms : Arsène Wenger, qui ne devrait toutefois pas quitter son poste de directeur de développement du football à la FIFA, Gauthier Ganaye (ancien de Nice), Fabrice Bocquet (Lorient), Damien Comolli (ex Tottenham, Saint-Etienne et Fenerbahçe entre autres) ainsi que Nicolas Holveck (Monaco).

Quatre autres noms sont également évoqués, avec notamment deux anciens footballeurs, Olivier Pickeu (Angers) ou Alain Roche, qui officie en qualité de consultant sur Canal Plus.

Sylvain Armand sur le départ lui-aussi

Enfin, et ce n’est pas le moins important, d’autres départs que celui de Létang sont à prévoir. Le directeur financier, Benoît Muller, et Sylvain Armand, l’ancien joueur devenu coordinateur sportif, devraient en effet aller voir ailleurs. Idem pour Didier Roudet, le directeur général adjoint.