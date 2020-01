Stade Rennais : un flop estival promet une revanche à Julien Stéphan

true

Arraché de haut lutte à l’OM l’été dernier, Flavien Tait n’a pas justifié les espoirs ni l’investissement placés en lui au Stade Rennais. Mais le milieu de terrain va mieux, preuve en est, il a égalisé pour les Rouge et Noir hier sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1). Après la partie, il est revenu sur son premier semestre décevant en Ille-et-Vilaine.

« Je ne pense pas avoir franchi un cap, on ne peut pas dire ça après deux ou trois matches. Mes qualités, je ne les ai pas perdues. Il fallait juste me laisser un peu de temps, gagner un peu de confiance pour que ça revienne. S’il y a un fossé avec Angers ? Ce n’est pas la même chose et c’est pour cela que je suis venu à Rennes. »

« Dans mon choix, je sens que j’ai franchi un cap dans ce sens. Par rapport à l’engouement, par rapport aux résultats, par rapport à l’Europe… C’est totalement différent. Maintenant, je devais emmener ce que je faisais à Angers avec moi à Rennes. C’est ce que je suis en train de faire et ça fonctionne. »