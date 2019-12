Stade Rennais : un futur crack mondial dresse les louanges de Raphinha

false

S’il a choisi de quitter le Sporting Lisbonne cet été pour rejoindre le Stade Rennais, l’ailier portugais Raphinha y laisse un très bon souvenir.

Il y a quelques mois, Raphinha prenait une décision importante en acceptant de quitter le Sporting Lisbonne après la belle offre de 20 millions d’euros du Stade Rennais. Une décision qui a été plutôt douloureuse à digérer, comme le joueur n’a pas hésité à le confier par la suite à la presse portugaise.

Quelques mois plus tard, Raphinha semble s’être acclimaté au Stade Rennais. Avant la trêve, le Brésilien a enchaîné les prestations de grande qualité, ce qui laisse augurer de belles choses pour la seconde partie de saison.

En attendant, du côté du Sporting, son départ laisse un grand vide aux yeux de certains. Et pas n’importe qui puisque Bruno Fernandes, le milieu de terrain appelé à rejoindre prochainement un très grand club européen (le Real Madrid?) a évoqué l’ailier rennais en termes élogieux. « Raphinha me manque. C’est un joueur avec lequel j’avais une alchimie différente des autres. Il me comprenait d’un coup d’œil, il savait selon le mouvement de mon corps où j’allais lui mettre le ballon. Il me manque aussi parce qu’il apportait de la joie dans le vestiaire. C’est aussi quelqu’un de responsable et de travailleur », a confié le futur crack dans les colonnes de « Record ».