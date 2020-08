Stade Rennais : un grand espoir de Stéphan a encore brillé en Youth League

true

Le Stade Rennais a été sorti de la Youth League hier par l’Inter Milan (0-1) mais Lesley Ugochukwu a encore impressionné.

Un but de Casadei à l’entame du dernier quart d’heure, peu après l’entrée en jeu du joueur italien, a offert la qualification pour les ¼ de finale de la Youth League à l’Inter Milan (1-0), dimanche, contre le Stade Rennais.

Ugochukwu sur les traces de Camavinga ?

La fin de l’aventure pour les jeunes pousses de Romain Ferrier, qui n’ont pas démérité. La réussite leur a fait défaut avec deux tirs sur les montants, signés Ugochukwu (65’) et Tel (90’+5). Rageant ! Mais côté rennais, Lesley Ugochukwu a impressionné les observateurs. « Il tout l’avenir devant lui, écrit Ouest-France. Car à seize ans et quatre mois, le milieu de terrain a affiché une maturité bluffante dans l’entrejeu rennais. S’il gagne encore à épurer son jeu, il était partout et a joué juste la plupart du temps. Hormis quelques déchets, légitimes à ce degré d’expérience, qui plus est au milieu de joueurs en moyenne âgés de deux ans de plus, il est apparu très à l’aise ballon aux pieds. Dans la conservation, dans sa manière d’orienter le jeu, de défendre, de se placer entre les lignes et dans les bonnes zones. »

Le SRFC a fait signer au joueur son premier contrat professionnel début juillet, à 16 ans, 3 mois et 4 jours). La relève d’Eduardo Camavinga serait-elle déjà assurée ?