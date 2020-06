Stade Rennais : un jeune espoir signe professionnel (officiel)

true

À 20 ans, Warmed Omari a paraphé son premier contrat professionnel. Le défenseur s’est engagé pour un an, plus deux en option.

Le Stade Rennais mise gros sur son centre de formation. Ces dernières années, les Bretons ont pu compter sur leur savoir-faire pour faire éclore de jeunes talents à l’instar d’Ousmane Démbélé, ou d’Eduardo Camavinga.

Alors que le latéral droit Brandon Soppy, grande promesse du club, est grandement convoité, le Stade Rennais se prévient d’une éventuelle fuite des talents : Warmed Omari (20 ans) s’est engagé pour une saison, plus deux en option.

Une suite logique pour le franco-comorien, pur produit de la formation rennaise. Champion de France avec les U19 Nationaux lors de la saison 2018-2019, Omari fait aussi partie de ceux qui ont brillé en Youth League cette saison. À Petah Tikva, brassard de capitaine vissé au bras, il a été l’avant-dernier passeur décisif lors de la victoire 1-0 en Israël. Julien Stéphan s’est exprimé sur le profil de son espoir : « Warmed fait partie des joueurs dont nous suivons attentivement le parcours. S’il signe aujourd’hui son premier contrat professionnel, c’est bien évidemment parce qu’il a de nombreuses qualités. Il a réussi une saison pleine en N3 ainsi qu’en Youth League. Si son poste de prédilection est dans l’axe de la défense, le fait de pouvoir jouer au milieu est aussi un plus. Cette signature doit lui permettre de prendre confiance et de montrer qu’il a les capacités pour franchir une nouvelle étape. »

Pour sa part, le néo-professionnel a savouré ce moment important dans sa jeune carrière : « C’est un objectif que je me suis fixé depuis que je suis arrivé au Stade Rennais, depuis six ans maintenant. C’est un peu l’aboutissement de ce que j’ai pu apprendre et montrer depuis que je suis arrivé même si ce n’est que le début. Il faut travailler, ne pas lâcher et continuer sur le bon chemin pour rêver un jour du Roazhon Park. Je pense que c’est cette saison où j’ai été le plus régulier, notamment grâce à la Youth League où j’ai appris beaucoup de choses. Ça m’a fait grandir. Même si le confinement a mis fin au championnat, je pense que c’est ma saison la plus aboutie. Passer de la TA Rennes à un contrat professionnel au Stade Rennais, c’est une fierté. »