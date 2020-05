Stade Rennais : un souhait à la Mbappé, un modèle à l’ASSE … Camavinga se lâche

true

Frais et spontané, Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) a accordé la première interview de sa jeune carrière à « Ouest-France » et il n’a pas parlé que de son avenir. Morceaux choisis.

Comme Mbappé, il rêve des JO ou (et) de l’Euro

« Ce n’est pas vraiment un rêve. Dans mon esprit, il y a la Coupe du Monde, qui est la plus grande compétition et pour laquelle je peux vraiment parler de rêve. Les JO ou l’Euro, c’est plutôt un objectif. Et oui, j’espère y être. Il faudra m’en donner les moyens la saison prochaine, travailler dur ».

Supporter du Stade Rennais… Et de Yann M’Vila

« J’ai toujours supporté le Stade Rennais. Quand j’étais petit, j’étais même venu voir un match du Stade Rennais, c’était avec l’AGL-Drapeau Fougères, je ne sais plus quel match, mais il y a même des photos ! Sur l’une d’elles, j’ai un drapeau du Stade Rennais à la main, déjà ! J’aimais bien Yann M’Vila. Avant cette saison, je n’avais jamais joué numéro 6. J’ai appris à aimer ce poste. Numéro 8, j’aime bien aussi ».

Son amour pour la Roazhon Celtic Kop

« Je ne suis jamais allé dans le kop encore. Ce serait une bonne expérience. Quand on est en formation, on a nos places et elles sont plus au milieu des tribunes. Un jour, j’aimerais faire un match dans le kop, ce serait top ! En plus, on m’a dit que parfois, il est vraiment en furie ! Que c’est kiffant. Oui, il faut redonner aux supporters ce qu’ils nous donnent. J’avais kiffé ce moment ! Il fallait que je me rattrape, aussi. J’avais bien flopé à l’esplanade Charles de Gaulle ! »