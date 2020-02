Stade Rennais : un trophée littéralement tombé du ciel !

true

Le quotidien Ouest France rapporte ce mercredi une savoureuse histoire concernant le Stade Rennais. Alors que le club breton est en train de faire bâtir une Galerie des Légendes dans laquelle il compte exposer ses trois Coupes de France (1965, 1971 et 2019), un supporter lui a ramené un autre trophée, tombé dans l’oubli !

En effet, avant la Coupe de France, créée en 1917, avant le championnat de France, lancé en 1932, les clubs français se défiaient à travers diverses compétitions. Dont la Coupe des Alliés était l’une des plus prestigieuses. Elle s’appelait ainsi car elle s’est déroulée durant la Première guerre mondiale (1915-17).

Et il se trouve que le Stade Rennais a remporté la deuxième édition, celle de 1916, en battant Le Mans, la VGA Médoc et Le Havre, avant d’exploser le CST Lyon (7-1) en finale. Le trophée, un bouclier accroché à une plaque de bois, a été perdu avant d’être acheté en 1980 par un certain Guy Morat dans un vide-greniers à Rouen. C’est son neveu, Olivier Fassot, qui l’a rapporté plusieurs décennies plus tard. « C’est venu comme un don du ciel », a déclaré le président du SRFC, Jacques Delanoë.