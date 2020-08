Stade Rennais : une grande et bonne nouvelle attendue dès mardi

true

En cas de résultats positifs en Ligue Europa, lundi et mardi prochain, le Stade Rennais pourrait être qualifié en phase de poules de la Ligue des Champions.

C’est ce soir le grand retour de la Ligue des Champions. Notamment pour l’OL qui affronte la Juventus Turin en 8e de finale retour. Le Stade Rennais, lui, n’est pas (encore) concerné par l’épreuve reine du football européen, mais pourrait vite le devenir. Comme vous le savez, sans doute, les joueurs de Julien Stéphan sont qualifiés pour le tour préliminaire de la prochaine édition. Un rendez-vous qu’ils pourraient néanmoins éviter.

Comment ? Si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine, et ce par le biais du championnat. Raison supplémentaire pour que tous les supporters du SRFC soient très attentifs aux prochains matches de la Ligue Europa, prévus lundi et mardi soir. En effet, si l’Inter Milan se défait du Bayer Leverkusen, que Manchester United en fait de même face à Copenhague, que le FC Séville élimine Wolverhampton et que le Chakhtior Donetsk s’impose contre Bâle, Rennes sera directement qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions !

Il y a certes beaucoup de si. Mais, en toute honnêteté, et à l’exception du match Inter-Leverkusen, on imagine assez bien un résultat positif pour les Bretons dans toutes les autres rencontres. Rendez-vous mardi…