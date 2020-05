Stade Rennais : une surprise concoctée par Julien Stéphan à ses joueurs ?

true

Selon l’Equipe, même si la saison est officiellement terminée en Ligue 1, le Stade Rennais pourrait retrouver le chemin de l’entraînement.

Depuis quelques jours et l’officialisation par la LFP de la fin de saison en Ligue 1, le Stade Rennais peut se satisfaire de sa troisième place. Une position qui pourrait offrir au club breton une place en Ligue des champions, via les barrages ou non suivant la fin des compétitions européennes.

Une chose est sûre, la saison du club breton est donc terminée. Mais ce n’est pas pour autant que les joueurs rennais sont forcément en vacances. En effet, selon l’Equipe, le Stade Rennais penserait à reprendre l’entraînement dès le début du déconfinement.

« Du côté du club breton, on songerait également à boucler la saison actuelle, finalement, par une reprise par petits groupes au centre d’entraînement de la Piverdière, avec protocole sanitaire strict, à compter de la semaine prochaine, et ce jusqu’à fin mai », écrit le site du journal. SI cette mesure reste soumise à la validation des autorités, elle permettrait une remise à niveau physique après des semaines de confinement, avant de vrais congés et une vraie préparation estivale.