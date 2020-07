Stade Rennais : une très bonne nouvelle venue aujourd’hui d’Angleterre

false

Manchester United qualifié pour la prochaine Ligue des Champions en Angleterre, cela fait les affaires du Stade Rennais. Voici pourquoi.

Les supporters du Stade Rennais avaient tous un oeil tourné vers l’Angleterre en ce dimanche de juillet. Non pas pour fêter la fin de la Premier League, ni le titre des Reds de Liverpool. Mais pour savoir si Manchester United, qui se déplaçait à Leicester, allait s’imposer et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour quelle raison ? Parce que MU en C1, et c’est le cas via le championnat avec une victoire à Leicester (2-0) et une 3e place, c’est une aubaine pour les joueurs de Julien Stéphan.

En effet, pour ne pas disputer le tour préliminaire de la prochaine C1, le SRFC doit désormais compter sur la victoire finale d’une de ces cinq équipes en Ligue Europa : Manchester United, Shakhtar Donetsk, FC Séville, Inter Milan ou les Turcs Basaksehir. En somme, Manchester United se présente depuis aujourd’hui comme une chance de plus pour les Rennais.

En revanche, si le vainqueur de la Ligue Europa n’est pas l’un cinq clubs évoqués, le Stade Rennais devra donc passer par un tour préliminaire et un barrage.