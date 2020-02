TFC – Stade Rennais (0-2) : les deux prédictions gagnantes de Julien Stéphan

true

Dans une lutte pour le podium qui s’annonce intense, le Stade Rennais a pris trois points importants sur la pelouse de Toulouse (2-0). Les hommes de Julien Stéphan, parfois bousculés par les Toulousains, ont néanmoins su se montrer efficace devant le but et solides notamment grâce à un très bon Edouard Mendy.

Mais le Stade Rennais a surtout compté sur deux buteurs qui ne sont pas des attaquants. Benjamin Bourigeaud, tout d’abord, a débloqué le compteur du club breton. Une manière parfaite de répondre à Julien Stéphan qui, avant la rencontre sur beIN SPORTS, avait justement confié attendre de son milieu qu’il soit efficace devant le but.

Autre prédiction gagnante de Stéphan, celle au sujet de Faitout Maouassa. Dans des propos en conférence de presse relayés par France Bleu, l’entraîneur rennais avait exhorté son joueur à plus d’initiative. « Il a amélioré sa qualité de centre. On l’encourage à prendre encore plus d’initiatives pendant les matchs. Il a un gros potentiel », avait déclaré son coach. Là encore, une belle vision de la part du coach rennais.