TFC – Stade Rennais (0-2) : Raphinha, un coup de sang sans conséquence ?

Vainqueur à Toulouse (2-0) hier, le Stade Rennais est assuré de dormir ce soir sur le podium, quel que soit le résultat du LOSC à Nantes. Une bonne chose pour les Rouge et Noir, à cinq jours de leur demi-finale de Coupe de France à Saint-Etienne. Mais tout n’est pas tout rose pour autant car, comme le souligne L’Equipe, le remplacement de Raphinha à la 71e au Stadium a révélé une certaine tension.

« L’attitude de Raphinha est l’ombre au tableau réussi de la soirée, côté rennais. L’ailier droit de l’équipe bretonne, sorti à la 71e minute, n’a que modérément goûté à son remplacement. Il a snobé son entraîneur et a rejoint le banc, victime de son énervement, car il a frappé dessus, de rage. Deux membres du staff ont aussitôt tenté de le calmer, mais il s’est écarté d’eux et s’est enfermé dans une posture boudeuse. »

[#TFCSRFC] Les Rouge et Noir ont dû faire le dos rond en seconde période avant de faire le break en fin de match grâce à Faitout Maouassa. Victoire 2⃣/0⃣ à Toulouse, le Stade Rennais F.C. continue sur sa lancée.

—#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫️ pic.twitter.com/yfADa6wrBl — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 29, 2020

« « C’est un choix de l’entraîneur, a sobrement commenté Julien Stéphan. On a décidé de changer un joueur et de fermer le couloir, car Sylla commençait à nous poser des problèmes. Les joueurs sont des compétiteurs, ils peuvent exprimer leur colère. On règlera ça entre nous, pas besoin d’en faire une histoire. C’est une réaction épidermique d’un joueur mécontent de sortir ». A cinq jours de la demi-finale de Coupe de France contre Saint-Etienne, néanmoins, le Brésilien aurait pu mieux soigner sa sortie. »