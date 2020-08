Résultat amical : l’ASSE se fait punir par le Stade Rennais (0-3)

true

Hors sujet, l’AS Saint-Etienne a connu un début de stage en Bretagne très compliqué. Le Stade Rennais s’est facilement imposé (3-0).

Présent au Roazhon Park ce mercredi soir pour son avant-dernier match amical et le début de son stage en Bretagne, l’ASSE s’est inclinée face au Stade Rennais (0-3). Si les Bretons ont inscrit trois buts par M’Baye Niang de la tête (29e), Martin Terrier (83e) et Romain Del Castillo (85e), l’addition aurait pu être beaucoup plus salée tant les Rouge-et-Noir, qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions ont dominé la partie de la tête et des épaules. Il aura fallu quelques arrêts de Jessy Moulin puis Stefan Bajic, irréprochables tous les deux pour éviter que l’équipe ne sombre davantage.

Des essais peu concluants

Peu inspirés offensivement, parfois fébriles défensivement avec quelques essais de Claude Puel (première titularisation de Saidou Sow, Assane Dioussé rentré au poste de latéral gauche, passage de deux à trois dans l’axe en cours de partie avec les changements), les Verts ont semblé très en retard sur leurs adversaires. Même annoncés prometteurs, les jeunes sont encore loin d’être prêt. Au milieu, Yvan Neyou a notamment eu plus de mal que sur ses sorties précédentes. Quant au jeune Lucas Gourna, qui s’est fait bouger et a eu du mal, il va devoir gagner en épaisseur. Devant, on n’a pas non plus vu grand chose.

Avant Angers samedi, le chantier s’annonce vaste pour Claude Puel qui a fait des choix forts en se passant de cadres comme Yann M’Vila, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri à Dinard. Ce soir, les absents n’avaient pas forcément tort chez les Verts. Notons que sur ce match, deux joueurs – un de chaque côté – sont sortis sur blessure : Mathieu Debuchy (26e) après un contact avec Raphinha et James Lea Siliki, sorti en larmes (37e) et remplacé par Jonas Martin.

Les compos

Le onze de Rennes : Bonet – Traoré (Soppy, 65e), Brassier (Nyamsi, 46e), Da Silva (cap.) (Truffert, 65e), Maouassa (Boey, 46e) – Bourigeaud (Tait, 71e), Nzonzi (Gelin, 46e), Lea Siliki (Martin, 37e), Raphinha (Del Castillo, 46e) – Gboho (Terrier, 65e) – Niang (Hunou, 65e).

Le onze de l’ASSE : Moulin (Bajic, 60e) – Debuchy (cap.) (Dioussé, 26e), Sow (Karamoko, 72e), Kolodziejczak (Tshibuabua, 72e), Maçon (Fofana, 60e) – Camara (Moueffek, 60e), Neyou (Gourna, 46e) – Nordin (Hamouma, 46e), Aouchiche (Monnet-Paquet, 46e), Bouanga (Rivera, 60e) – Abi (Krasso, 46e).