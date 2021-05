Résultat L1 : à Lens, Burak Yilmaz porte Lille dans son derby (2-0, mi-temps) !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Comme au match aller au stade Pierre Mauroy, le derby du Nord tourne en faveur des Dogues ce vendredi soir à Bollaert en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Lille a connu une entame de match idyllique avec un penalty rapidement obtenu par Jonathan Bamba et transformé en force par Burak Yilmaz (0-1, 3e).

Si Lens a d'abord bien réagi, Mike Maignan a sorti deux arrêts importants devant Ignatius Ganago (28e et 34e). Dans la foulée, les Sang et Or ont perdu Clément Michelin, sanctionné pour un second carton jaune et exclu par Clément Turpin (35e).

A 10 contre 11, les Lensois ont craqué une nouvelle fois sur un chef d'oeuvre du « kral » Burak Yilmaz. De 25 mètres et du gauche, le Turc a retiré les toiles d'araigné de la lucarne de Jean-Louis Leca (0-2, 40e). Il reste encore 45 minutes mais ça sent très bon pour le LOSC, plus que jamais leader de Ligue 1.