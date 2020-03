Résultat L1 : ASSE 0 – 0 Girondins (mi-temps)

true

L’ASSE ne s’est qu’à moitié rassuré au cours des 45 premières minutes. Les Verts ont eux les opportunités les plus chaudes par Aholou (18e), Camara (27e) et Boudebouz (40e) mais rien qui ne vienne donner de véritables sueurs froides à Costil dans les cages bordelaises malgré une insistance sur le flanc droit… Du côté des Girondins, le danger s’est fait encore plus rare sur celles de Moulin, ce qui est plutôt rassurant pour les hommes de Puel.