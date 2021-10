Résultat L1 : le RC Lens devant, Rennes et Bordeaux accrochés (mi-temps)

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

A Bollaert, le RC Lens est en train de faire la bonne opération après 45 minutes. Battus à Montpellier le week-end dernier (0-1), les Sang et Or dominent Metz (2-1) grâce à un doublé de Wesley Saïd, en pleine renaissance dans le Nord et titulaire surprise de Franck Haise. Nicolas De Préville avait égalisé pour les Grenats.

Dans les autres matchs, pas de vainqueur pour l'instant. Julien Stéphan tient tête à son ancienne équipe du Stade Rennais avec le RC Strasbourg (0-0). Lorient ne parvient pas à prendre le meilleur sur les Girondins de Bordeaux (0-0). S'ils ont menés rapidement au score grâce à Abdelhamid (6e), le Reims d'Oscar Garcia a été repris par Troyes dans ce derby de l'Est de la France (1-1).