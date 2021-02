Résultat L1 : le Stade Brestois renverse les Girondins de Bordeaux (2-1)

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

La défaite à domicile contre le LOSC a peut-être fait plus mal que prévu à Bordeaux. Alors qu’ils menaient grâce à un nouveau but de Hwang (0-1, 56e), les Girondins ont été renversés par Mounié (1-1, 80e) et Faivre (2-1, 85e) dans le money time et pointent désormais à la 10e place de Ligue 1. le SB29 arrive juste derrière avec deux petits points de retard. Prochain match pour le FCGB : la réception de l’OM dimanche prochain en clôture de la 25e journée de L1 (21h).