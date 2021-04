Résultat L1 : Monaco écrase Metz (4-0) et met la pression sur le LOSC et le PSG

Zapping But! Football Club Top 20 : les joueurs les plus chers du monde

Poussive en première période, l’AS Monaco s’est fait violence après le repos. Fabregas a ouvert le score suite à un penalty accordé généreusement à Jovetic et a lancé la machine asémiste, qui a pris le large grâce à Volland (2-0, 52e) et un doublé de Ben Yedder (77 et 89e sp). Le FC Metz a bu le calice jusqu’à la lie avec l’expulsion de Boye (89e). Au classement, l’AS Monaco double l’OL et met la pression sur le LOSC et le PSG. Les deux clubs s’affrontent au Parc des Princes (17h) avec un point d’avoir provisoire sur le club de la Principauté.