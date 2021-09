Résultat L1 : l’OGC Nice accroché par l’AS Monaco (2-2)

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Sous un soleil toujours estival et à huis-clos, c’est l’AS Monaco qui a ouvert le score par l’intermédiaire de Golovine d’un joli mouvement (0-1, 39e) et a atteint la pause avec un but d’avance. En seconde période, Delort, entré en jeu, a égalisé d’une tête croisée (1-1, 51e). Hicham Boudaoui double la mise (2-1, 74e) avant que Wissam Ben Yedder transforme un penalty (2-2, 77e). Amine Gouiri avait la balle du 3-2 au bout des crampons mais n’a pas cadré son penalty !

🔴⚫ Les supporters niçois avaient visiblement un message à faire passer, à leur façon : "LFP, médias, notre stade est vide, vos bouches sont pleines, notre passion plus forte que votre décision, allez vous faire enc****."https://t.co/GPzlmxpm1m — RMC Sport (@RMCsport) September 19, 2021