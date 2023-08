Résultat Ligue 1 : l'AS Monaco étrille le RC Strasbourg et prend les commandes de la L1

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Dans l'avent-dernier match de la 2e journée de L1, l'AS Monaco a dominé le RC Strasbourg à Louis II (3-0). Fort de la confiance de Hutter, Minamino a inscrit un doublé.

L'ASM en tête de la L1

Et c'est Ben Yedder qui a ajouté un 3e but pour des Monégasques qui s'installent en tête du championnat devant Brest. Alignés en défense centrale, les nouveaux joueurs de l'ASM, Zakaria et Songo, ont livré un très bon match.

88' Les deux changements pour Adi Hütter :



🟢 Jakobs & Matsima

🔴 C.Henrique & Zakaria



3⃣-0️⃣ #ASMRCSA

