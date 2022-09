Résultat Ligue 1 : le FC Lorient maintient sa cadence infernale !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Net et sans bavure. Le FC Lorient n'en finit plus de surprendre en ce début de saison. Et après avoir notamment battu l'OL, il y a quelques jours, le club breton a cette fois pris les trois points de la victoire sur le terrain de l'AJ Auxerre.

Un succès acquis en première période avec trois buts inscrits par Ouattara (15e), Moffi (36e) et Le Fée (42e). Au retour des vestiaires, l'AJA a réduit la marque par Hein (50e).

Sixième victoire en huit matches pour le FC Lorient. Désormais 3e de Ligue 1.