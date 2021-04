Résultat Ligue 1 : le PSG s'offre les Verts sur le fil (3-2)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Un match et deux opportunités. Celle pour le PSG de revenir, en cas de succès face à l'ASSE, à un petit point du LOSC. Celle pour les Verts, en cas de nul ou de victoire de consolider leur maintien. On pouvait donc s'attendre à du jeu, du pressing et des occasions. Et bien non. C'est une première période bien fade à laquelle on a assisté. Avec un PSG trop regroupé au milieu de terrain, et pris dans l'axe, et une formation stéphanoise attentiste, qui a cadré sa première frappe à la 19e minute (Hamouma).

Deux occasions très nettes allaient néanmoins survenir en fin de première période. Tout d'abord sur un coup-franc de Sarabia (29e) qui trouvait, à 20 mètres, le poteau droit d'Etienne Green. Quelques minutes plus tard, c'est Rafinha qui butait une fois encore sur Green avec une frappe à ras de terre aux 20 mètres. Rien d'autre n'intervenait avant le coup de sifflet de Mr Buquet. Paris va devoir montre tout autre chose lors des 45 minutes de la seconde période.

Au retour des vestiaires, Claude Puel tentait un pari avec une formation plus offensive. Monnet-Paquet et Youssouf laissaient en effet leurs places à Bouanga et Nordin. Ce qui ne provoquait pas plus d'occasion franches pour les Verts, néanmoins. Mauricio Pochettino, lui, attendait la 67e minute pour effectuer un triple changement avec les entrées conjointes de Icardi, Verratti et Di Maria. La formation parisienne n'avait dès lors plus le même visage et on s'orientait vers un attaque-défense pour les 25 dernières minutes.

Cela se traduisait par une fin de match folle avec ceux buts inscrits en...deux minutes ! A la 78e, sur un centre de Trauco, c'est Denis Bouanga qui ouvrait le score contre toute attente sur une belle reprise du pied droit. Sur le coup d'envoi, Mbappé était servi ans le dos de Camara et Moukoudi et, d'un sublime contrôle du pied droit, trompait Green d'une demi-volée exécutée avec perfection (1-1, 79e). C'est le même Mbappé qui forçait la décision en toute fin de match, fauché par Green dans la surface de réparation. Le Français signait ainsi son 23e but de la saison sur pénalty (2-1, 87e).

On se dirigeait vers un succès parisien, mais c'était sans compter sur le dernier but du match, marqué par Romain Hamouma (92e, 2-2)...Et le but dans les arrêts de jeu de Mauro Icardi, sur un centre d'Angel Di Maria (3-2, 95e). Cruel pour les Verts.