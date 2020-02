Résultat Ligue 1 : l’OM facile face à une ASSE inexistante (2-0)

true

Au stade Geoffroy-Guichard, et dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, l’ASSE accueillait ce soir l’OM. Résultat final, victoire tranquille de l’OM (2-0).

C’était le dernier match de la 23e journée de Ligue 1. Un grand classique de notre championnat, opposant l’ASSE à l’OM au stade Geoffroy-Guichard. Rencontre dont le coup d’envoi avait été décalé de 15 minutes en raisons d’incidents entre supporters des deux camps devant le chaudron.

L’ASSE, malade en championnat depuis des semaines et battue à Metz dimanche (1-3), était cueillie à froid par un but sublime de Dimitri Payet. A la 7e minute, l’ancien stéphanois effectuait un numéro de soliste sur le côté gauche de la surface de réparation stéphanoise, éliminait M’Vila en un-contre-un et trompait Ruffier, qui avait anticipé le centre, d’une frappe du pied gauche.

Les Verts, en dépit de quelques timides réactions (Khazri notamment sur un lob des 30 mètres, Diony, 38e), ne parvenaient pas à inquiéter la défense centrale phocéenne. Et c’est en toute logique que les Marseillais mènent donc à la pause (1-0).

Au retour des vestiaires, lors d’un duel vite devenu insipide, les Marseillais géraient tranquillement leur avantage. Bien regroupés en défense et jamais inquiétés par une très, très faible formation stéphanoise. Radonjic, idéalement servi par Sanson, crucifiait même Ruffier d’une frappe du gauche à l’entrée de la surface de réparation (2-0, 87e).

L’OM continue son bonhomme de chemin, solide dauphin du PSG. Les Verts, eux, poursuivent leur descente en enfer. Avec de surcroît deux blessés supplémentaires : Cabaye et Khazri.