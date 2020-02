Résultat Ligue 1 : l’OM logiquement devant face à l’ASSE (1-0)

true

Ce soir, et depuis 45 minutes, l’ASSE accueille l’OM au stade Geoffroy-Guichard. A la pause, ce sont les Marseillais qui mènent (1-0).

C’est le dernier match de la 23e journée de Ligue 1. Un grand classique de notre championnat, opposant l’ASSE à l’OM au stade Geoffroy-Guichard. Rencontre dont le coup d’envoi a été décalé de 15 minutes en raisons d’incidents entre supporters des deux camps devant le chaudron.

L’ASSE, malade en championnat depuis des semaines et battue à Metz dimanche (1-3), était cueillie à froid par un but sublime de Dimitri Payet. A la 7e minute, l’ancien stéphanois effectuait un numéro de soliste sur le côté gauche de la surface de réparation stéphanoise, éliminait M’Vila en un-contre-un et trompait Ruffier, qui avait anticipé le centre, d’une frappe du pied gauche.

Les Verts, en dépit de quelques timides réactions (Khazri notamment sur un lob des 30 mètres, Diony, 38e), ne parvenaient pas à inquiéter la défense centrale phocéenne. Et c’est en toute logique que les Marseillais mènent donc à la pause (1-0).