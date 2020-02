Résultat Ligue 1 : Montpellier HSC 1 – 0 ASSE (mi-temps)

true

Si le match entre le PSG et l’OL est menacé à cause de la tempêté Ciara, ce n’est pas le cas pour MHSC – ASSE. La rencontre est d’ailleurs partie tambour battant avec deux tentatives de Maçon (6e) et Diony (9e), qui ont donné quelques frissons à Rulli. Les Héraultais ouvraient la marque sur l’une de leurs premières occasions, Delort coupant de la tête un centre de Sambia au premier poteau (1-0, 25e).

Le MHSC à dix en seconde période

Ce même Sambia était sanctionné d’un penalty et était exclu après une faute sur Bouanga, où M. Delerue revenait finalement sur sa décision et annulait le penalty (41e). Cette sortie prématurée avait pour conséquence le remplacement de Mollet par Souquet (44e), avant que Fofana ne soit lui aussi averti suite à une faute sur Delort (45e). La mi-temps était sifflée peu après deux dernières occasions manquées par Bouanga puis Diony (45+2).