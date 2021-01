Résultat Ligue 1 : OL 1-0 Bordeaux (mi-temps)

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Si l'OL n'a pas brillé lors du premier acte, les Gones mènent néanmoins 1-0 grâce à un but de renard de Karl-Toko Ekambi (32e) sur l'une des rares occasions du match. Gênés par les Girondins dans le jeu, les Rhodaniens ont perdu leur défenseur Jason Denayer, blessé à la cuisse sur une course et remplacé par Sinaly Diomandé (22e).