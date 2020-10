Résultat Ligue 1 : l'OL redresse la tête à Strasbourg (3-2)

Rudi Garcia avait promis que l’OL allait redresser la tête à Strasbourg. Après 45 minutes, force est de constater qu’il était dans le vrai puisque les Gones menaient 3 à 1 grâce à un but de Kadewere (12e) et un doublé Toko Ekambi (26e et 42e). Juste avant la pause, le Racing s’est repris en réduisant d’abord la marque par l’entrant Diallo juste (43e), avant de marquer au retour des vestiaires par Aholou (55e).

Avec plusieurs changements opérés par Garcia (entrées de Dembélé, De Sciglio ou Lucas), l’OL gardait ses distances et était même à deux doigts de reprendre le large mais la tête de Marcelo était sauvé sur sa ligne par Lala (74e). Finalement, le tableau d'affichage ne bougeait plus : Lyon reprend sa marche en avant et pointe au 7e rang provisoire. Le club alsacien, lui, est scotché au 18e rang.