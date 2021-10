Résultat Ligue 1 : OM 0-0 PSG (mi-temps)

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Une mi-temps accrochée, de belles occasions, mais pas encore de but. On vous donne rendez-vous pour le deuxième acte d'ici 15 minutes. #𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐪𝐮𝐞 | #OMPSG pic.twitter.com/O12imFQjZv

OM 0-0 PSG (mi-temps)

A la pause, l'OM et le PSG ne parviennent pas à se départager. Si les deux clubs ont cru ouvrir la marque coup sur coup, la VAR a rattrapé les deux équipes pour un hors-jeu (Neymar pour Paris sur le but de Luan Peres et Milik dans la foulée).