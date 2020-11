Résultat Ligue 1 : PSG 2-0 Stade Rennais (mi-temps)

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Face à une équipe du Stade Rennais assez naïve, le PSG a déjà fait le trou. Moise Kean a rapidement ouvert la marque en profitant d'une mésentente entre Alfred Gomis et James Léa-Siliki (11e). Si Paris a vite perdu Idrissa Gueye, touché à l'ischios gauche et sans doute sur le flanc deux semaines selon les informations de Téléfoot, le Champion de France a fait le trou grâce à un Angel Di Maria de retour de suspension et en jambes.

Après avoir trouvé le poteau sur une demi-volée, l'Argentin a inscrit son 85e but avec Paris d'un subtil piqué (21e). Le point noir du jour pour Paris concerne les blessés puisque Thilo Kehrer est sorti sur blessure à la 36e minute.