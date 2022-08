Résultat Ligue Europa Conference : l'OGC Nice qualifié, Beka Beka en sauveur !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Battu à l'aller (0-1), l'OGC Nice a eu besoin de la prolongation pour venir à bout du Maccabi Tel-Aviv (2-0 a.p) et arracher sa qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, ce jeudi, à l'Allianz Riviera. Sur un superbe centre de Kephren Thuram, c'est Alexis Claude-Maurice qui avait ouvert le score (25e). Malgré une grosse domination, et de belles occasions notamment par Abndy Delort et Kephren Thuram, les Aiglons ont été poussés à la prolongation.

Delort mécontent à son remplacement, Gouiri expulsé

Remplacé par Bilal Brahimi, Delort a fait part de son mécontentement à Lucien Fabre. Amine Gouiri, lui, a été expulsé (100e). Nice a donc fini à 10. Et c'est Alexis Beka Beka qui a délivré les Aiglons d'une superbe frappe (113e). Ouf !