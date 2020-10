Résultats L1 : Bordeaux en plein festival, le LOSC mène à Strasbourg (mi-temps)

Les Girondins de Bordeaux ont déjà fait le break devant le Dijon FCO grâce à deux réalisations de Rémi Oudin et Samuel Kalu, le tout lors de la première demi-heure de jeu (2-0) ! À la Meinau, le LOSC a pris l’avantage sur le RC Strasbourg grâce à un but de Zeki Celik (0-1, 21e).

Le derby pour Nîmes

Dans les autres rencontres du moment, le Stade Brestois mène contre l’AS Monaco grâce à Romain Faivre (1-0, 8e) et que le FC Lorient et le FC Metz sont à égalité en Lorraine (1-1). On notera par ailleurs que le derby entre Montpellier et Nîmes s’est soldé par un succès des Crocos à la Mosson (1-0). Renaud Ripart est l’unique buteur du match.



Résultats de la 6e journée de L1 :

Montpellier 0 - 1 Nîmes

RC Strasbourg 0 - 1 LOSC

Girondins 2 - 0 LOSC

FC Metz 1 - 1 FC Lorient

Brest 1 - 0 AS Monaco