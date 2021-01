Résultats L1 : l'OL champion d'automne, le PSG et le LOSC avancent, l'ASSE et le RC Lens perdent, les scores

Leader de Ligue 1, l'OL n'avait besoin que d'un point au Roazhon Park pour être champion d'automne. A Rennes, l'OL a souffert, été mené 2-0 sur des réalisations de Grenier et Bourigeaud mais ce Lyon a de la ressource et parvient à enchaîner un 16e match sans défaite. Un match retourné en 3 minutes par la classe de Memphis Depay. Le Néerlandais a d'abord marqué d'un enchaînement de classe (79e) avant de donner le coup-franc du 2-2 à Jason Denayer (82e). Un résultat qui permet à Lyon de maintenir les écarts avec le 4e du classement.

Le PSG et le LOSC gagnent sans convaincre, l'OM cale à Dijon

Ce nul lyonnais provoque un regroupement en tête. Sans briller, le PSG a battu Brest (3-0, buts de Moise Kean, Mauro Icardi et Pablo Sarabia). Vainqueur minimaliste sur la lanterne rouge Nîmes grâce à l'inusable Burak Yilmaz (1-0), le LOSC complète le duo de poursuivants à 39 points. Incapable de prendre le meilleur sur Dijon et butant sur l'impeccable Anthony Racciopi (0-0), l'OM prend une place au profit de l'AS Monaco, qui n'a pas tremblé face au SCO Angers (3-0).

Sale soirée pour les Verts

Victime d'un arbitrage douteux et d'un grand Perdrag Rajkovic, l'ASSE s'est inclinée 3-1 sur la pelouse de Reims. Fin de série pour Claude Puel après sept matches sans défaites. Surpris par Strasbourg dans le brouillard de Bollaert (0-1), Lens enchaîne une deuxième défaite de rang. Les Alsaciens se donnent de l'air dans la course au maintien.

Le bus de Domenech ramène un point de Montpellier

A Montpellier, le FC Nantes de Raymond Domenech ramène un deuxième nul de suite (1-1). Score similaire entre Metz et Nice. Enfin, les Girondins de Bordeaux reviennent dans le Top 10 grâce à leur succès sur le FC Lorient qui va de plus en plus mal (19e).

Tous les scores :

Stade Rennais 2-2 OL

Buts : Grenier (20e) et Bourigeaud (56e) pour Rennes, Depay (79e) et Denayer (81e) pour Lyon.

PSG 3-0 Stade Brestois

Buts : Kean (16e), Icardi (81e) et Sarabia (83e).

Nîmes 0-1 LOSC

But : Yilmaz (29e).

Dijon 0-0 OM

Stade de Reims 3-1 ASSE

Buts : Dia (11e, sp et 37e) et Cafaro (59e) pour Reims, Abi (72e) pour Saint-Etienne.

Montpellier 1-1 FC Nantes

Buts : Oyongo (7e) pour le MHSC, Louza (52e) pour Nantes.

RC Lens 0-1 RC Strasbourg

But : Diallo (21e).

AS Monaco 3-0 Angers SCO

Buts : Maripan (40e), Volland (72e) et Jovetic (81e).

Bordeaux 2-1 Lorient

Buts : Oudin (13e) et Gravillon (44e, csc) pour les Girondins, Moffi (23e) pour les Merlus.

Metz 1-1 Nice

But : Boye (79e) pour Metz, Gouiri (17e, sp) pour Nice.